Çin'in Tianjin Kentinde Uçurtma Festivali Başladı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde bulunan Dongjiang Körfezi Plajı'nda Çarşamba günü başlayan Uçurtma Festivali'ne yüzlerce turist katılıyor.

Pazar gününe kadar sürecek olan festival, büyük uçurtma uçurma, uçurtma yapımı ve etkileşim olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Uçurtma festivali, ilkbaharda bölgede önemli bir kültür etkinliği haline gelmiş durumda.

Geleneksel Çin kültürü mirasını sürdürmeyi ve tanıtmayı amaçlayan festival, vatandaşlara uçurtma yapımı ve uçurtma uçurma becerilerini göstermeleri için de platform sağlıyor.

Festival organizatörü, uçurtma kültürünü tanıtmak için uçurtma ustalarını festivale davet ederken uçurtmalarla ilgili ebeveyn ve çocukların birlikte katılabilecekleri aktiviteler de hazırladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)