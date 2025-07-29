Çin'in Tianjin Kentinde Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
Çin'in Tianjin kentine bağlı Jizhou ilçesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları birçok köyde ev, köprü ve elektrik hatlarında hasara yol açtı. Yetkililer, arama-kurtarma ve afet yardımı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
TİANJİN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentine bağlı Jizhou ilçesinde şiddetli yağışlar ve yukarı havzalardan gelen su baskınlarının yol açtığı sel felaketi, birçok köyde evlerin, köprülerin ve elektrik hatlarının hasar görmesine neden oldu. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının, tahliye edilenlerin naklinin ve afet yardımlarının düzenli şekilde devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel