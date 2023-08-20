Çin'in Tianjin Kentinde Afet Nedeniyle Tahliye Edilen Halk Evlerine Döndü
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Tahliye edilen kişilerin evlerine dönüşünden çeşitli görüntülerÇin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne bağlı Huanghuadian kasabasında tahliye edilen toplam 15.011 kişi, sel sularının çekilmesiyle Perşembe günü evlerine döndü.
Tahliye edilen kişilerin evlerine dönüşünden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne bağlı Huanghuadian kasabasında tahliye edilen toplam 15.011 kişi, sel sularının çekilmesiyle Perşembe günü evlerine döndü.
Bu kişiler, Yongding Nehri'nin taşkınlarına maruz kalan bölgelerden tahliye edilen son grubu oluşturdu.
Kasabada elektrik, su ve doğal gaz tedariki yeniden sağlanırken hasar gören tesislerin yeniden inşası devam ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel