Çin'in Tengger Çölü'ndeki Yenilenebilir Enerji Projesi Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Tengger Çölü'ndeki yenilenebilir enerji projesinin ilk aşaması şebekeye bağlandı ve Çarşamba günü elektrik üretmeye başladı.

Projenin işletmecisi olan Çin Enerji Yatırım Şirketi (China Energy), projenin ilk ayağının tamamen fotovoltaik enerji ile çalıştığını ve kurulu gücünün 1 milyon kilovat olduğunu kaydetti.

Projenin her yıl 1,8 milyar kilovat-saat güneş enerjisi üreterek 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Çin'in Gobi Çölü'nün yanı sıra ülkedeki diğer çöl ve kurak alanlarda inşa etmeyi planladığı güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin ilki konumundaki bu proje, rüzgar ve fotovoltaik güçle çalışacak şekilde tasarlandı. Şirket, 85 milyar yuanın (yaklaşık 12.28 milyar ABD doları) üzerinde bir yatırımla hayata geçen projenin toplam 13 milyon kilovat kurulu güce sahip olduğunu belirtti.

Çin, Gobi Çölü'ndeki büyük rüzgar ve fotovoltaik enerji üslerinde ve ülkedeki diğer çöl veya kurak alanlarda ürettiği 455 milyon kilovatlık enerji ile toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2030 yılına kadar 1,2 milyar kilovata çıkarmayı planlıyor.