Çin'in Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in işgücü piyasası, ankete dayalı işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 5,2'ye yükselmesiyle temmuzda genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre yılın ilk 7 ayında ortalama kentsel işsizlik oranı yüzde 5,2 oldu.

Büronun sözcülerinden Fu Linghui, düzenlenen basın toplantısında, "Mezuniyet sezonu gibi faktörlerin etkisiyle ankete dayalı kentsel işsizlik oranı sezonluk bir artış gösterdi" dedi.

Kritik önemdeki gruplar arasında istihdamın genel olarak istikrarını koruduğunu kaydeden Fu, temmuz ayında kırsal kesimden göç eden işçilerin işsizlik oranınınsa yüzde 4,9 ile ulusal ortalamanın altında kaldığını belirtti.

2025 yılı için yüzde 5,5 civarında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.