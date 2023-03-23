Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Şubat Aylarında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Yayımlanan resmi verilere göre, Çin'in telekomünikasyon sektörü 2023'ün ilk iki ayında gelişmekte olan işletmelerin hızla büyümesi ve yeni altyapı sayesinde istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Yayımlanan resmi verilere göre, Çin'in telekomünikasyon sektörü 2023'ün ilk iki ayında gelişmekte olan işletmelerin hızla büyümesi ve yeni altyapı sayesinde istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, sektördeki firmaların toplam faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artışla 280,3 milyar yuan (yaklaşık 40,8 milyar ABD doları) olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık, internet veri merkezi, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttığını ve bunun telekomünikasyon sektöründeki işletmelerin toplam gelirinde yüzde 5'lik artışa karşılık gediğini bildirdi.

Veriler aynı zamanda Çin'in yeni altyapı inşasını ilerletme konusunda kaydettiği istikrarlı gelişmeyi de ortaya koydu. Ülkede Şubat ayı sonu itibarıyla 2,38 milyon 5G baz istasyonu bulunurken, bu rakamın geçen yılın sonuna göre 72.100 istasyon daha fazla olduğu bildirildi.