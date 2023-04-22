Çin'in Telekom Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki telekomünikasyon sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde, gelişmekte olan iş kolları ve yeni altyapı çalışmalarındaki güçlü artış sayesinde istikrarlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki telekomünikasyon sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde, gelişmekte olan iş kolları ve yeni altyapı çalışmalarındaki güçlü artış sayesinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre sektördeki firmaların birleşik faaliyet gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışla 425,2 milyar yuan (yaklaşık 61,85 milyar ABD doları) oldu.

Bakanlık, internet veri merkezleri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının gelirinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 arttığını ve bunun telekom sektörünün gelirlerinin 4,8 yüzde puan yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Veriler aynı zamanda Çin'in yeni altyapı inşasını ilerletme konusunda kaydettiği istikrarlı gelişmeyi de ortaya koyuyor. Ülkede Mart ayı sonu itibarıyla 2,64 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor.