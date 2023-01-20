Çin'in Telekom Sektörü 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, yeni gelişen iş kolları ve yeni altyapının hızla büyümesiyle 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, yeni gelişen iş kolları ve yeni altyapının hızla büyümesiyle 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki firmaların geliri yıllık yüzde 8 artışla 1,58 trilyon yuanı (233,38 milyar ABD doları) aştı.

Bakanlık, toplam gelir içinde internet veri merkezi, bulut bilgi işlem ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kollarındaki gelirin yıllık yüzde 32,4 arttığını ve bunun telekomünikasyondan elde edilen gelirin 5,1 yüzde puan artmasını sağladığını bildirdi.

Sektöre yapılan yatırım, 2022'de yıllık yüzde 3,3 artışla 419,3 milyar yuan oldu.

Bakanlığa göre Çin'de 2022'de inşa edilen yaklaşık 887.000 baz istasyonuyla birlikte Çin'in 5G baz istasyonlarının sayısı 2022'nin sonunda 2,31 milyonu aşarak küresel toplamın yüzde 60'ını oluşturdu. Çin'in 5G mobil kullanıcı sayısı da 561 milyona ulaştı ve ülkedeki cep telefonu kullanıcılarının üçte birini oluşturdu.