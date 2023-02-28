Çin'in Telekom Devinin Eski Yöneticisi Rüşvetle Suçlanıyor

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in telekom devi China Unicom'un eski genel müdürü Li Guohua hakkında rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açıldı.

Ulusal Denetim Komisyonu'nun Li'nin davasıyla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından Shandong eyaletindeki Qingdao Belediyesi Halk Savcılığı, Qingdao İkinci Derece Halk Mahkemesi'nde Li hakkında kamu davası açtı.

Li, Jiangxi eyalet posta bürosu başkanı ve Çin Devlet Posta Bürosu'nun başkan yardımcısı da dahil olmak üzere eski pozisyonlarını kullanarak proje sözleşmesi, işletme organizasyonu ve personel terfisi gibi konularda başkalarına yardım etmek ve karşılığında özellikle büyük miktarda para ve değerli eşya almakla suçlanıyor.

Savcıya göre, yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanan Li devletin çıkarlarını ağır bir zarara uğrattı.

Öte yandan savcılar, sanığın yasal hakları konusunda bilgilendirildiğini, ifadesinin alındığını ve avukatlarının görüşlerinin dinlendiğini bildirdi.