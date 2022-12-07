Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı Ocak-Ekim Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre ülkenin tekstil ihracatı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 125,7 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin'in giyim ve aksesuarları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 147,6 milyar dolara yükselirken bu kapsamda sadece giyim ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 130,4 milyar dolara ulaştı.

Çin'in önde gelen tekstil işletmelerinin birleşik faaliyet geliri Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 4,28 trilyon yuana (yaklaşık 611,65 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre ülkenin hazır giyim ürünlerinin çevrimiçi perakende satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi.