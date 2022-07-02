Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı İlk 5 Ayda Büyümeye Devam Etti - Haberler

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Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı İlk 5 Ayda Büyümeye Devam Etti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı İlk 5 Ayda Büyümeye Devam Etti

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatının yılın ilk beş ayında büyüme ivmesini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatının yılın ilk beş ayında büyüme ivmesini sürdürdüğünü gösterdi. Bakanlık verilerine göre Çin'in tekstil ve hazır giyim ihracatı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 125,1 milyar ABD dolarına ulaştı. Alt sektörler itibarıyla bakıldığında söz konusu dönemde Çin'in tekstil ihracatı 62,9 milyar dolara çıkarak yıllık yüzde 12,1 artış gösterirken, 62,2 milyar dolara yükselen hazır giyim ihracatındaki yıllık artış yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yıllık en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,99 milyon ABD doları) faaliyet gelirine sahip tekstil şirketlerinin yarattığı katma değer yıllık yüzde 1,5 artarken, söz konusu şirketlerin faaliyet gelirleri ise aynı dönemde yüzde 7,1 artış kaydetti.

Xinhua / Güncel

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