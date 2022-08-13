Çin'in Tekstil Sektörü İlk Altı Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in tekstil sektörü yılın ilk yarısında istikrarlı gelir artışı kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3 milyon ABD doları) olan tekstil şirketleri, 2022'nin ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artışla 2,52 trilyon yuan gelir elde etti. Söz konusu dönemde bu şirketlerin toplam katma değeri geçen yılın aynı dönemine göre 0,9'luk bir artış gösterdi. Önde gelen perakendecilerin Ocak-Haziran dönemindeki birleşik satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8'lik artışla 8,12 trilyon yuana ulaştı. Ülkenin hazır giyim ihracatı, yüzde 11,7'lik artışla 156,5 milyar ABD dolarına yükseldi. Öte yandan verilere göre bu şirketlerin toplam karlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşüş ve iplik, kumaş ve hazır giyim üretimlerinde de hafif düşüşler görüldü. Tekstil sektörünün istihdam düzeyleri de hafif gerileme kaydetti.