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Çin'in Tekstil Sektörü İlk 9 Ayda Büyüme Kaydetti

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Çin'in Tekstil Sektörü İlk 9 Ayda Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki resmi verilere göre, ülkenin tekstil endüstrisi yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir gelir artışı kaydetti.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'deki resmi verilere göre, ülkenin tekstil endüstrisi yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı bir gelir artışı kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,76 milyon ABD doları) olan tekstil şirketleri bu dönemde geçen seneye göre yüzde 3,1 artışla 3,86 trilyon yuan gelir elde etti.

Bu şirketlerin toplam katma değerli üretimi dönem boyunca geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düştü.

Ana perakendecilerin birleşik satışları, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 12,38 trilyon yuana çıktı.

Ülkenin tekstil ve hazır giyim ihracatı, aynı dönemde yıllık yüzde 9,1 artışla 248,4 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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