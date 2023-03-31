Çin'in Tekstil Ekipmanı Üretiminde Kendi Kendine Yeterlilik Oranı Yüzde 80'i Geçti

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tekstil ekipmanları üretiminin kendi kendine yeterlilik seviyesinin arttığını ve şu anda ekipmanın yüzde 80'den fazlasının ülke içinde üretildiğini belirtti.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nantong'daki bir tekstil firmasında çalışan kadın, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xu Congjun/Xinhua)

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki tekstil ekipmanları üretiminin kendi kendine yeterlilik seviyesinin arttığını ve şu anda ekipmanın yüzde 80'den fazlasının ülke içinde üretildiğini belirtti.

Konsey Başkanı Sun Ruizhe'ye göre, üst düzey tekstil ekipmanlarının ana bileşenlerinin yerlileşme oranı yüzde 50'yi aştı.

Sun, konseyin sektördeki ilgili firmalara, üretime ve satışa dönük sanayi zinciri kaynaklarını entegre etme, teknolojik darboğazlara çözüm bulmaya odaklanma ve tekstil makine sektörünün genel seviyesini iyileştirme yolunda rehberlik edip destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Konseyin verilerine göre, Çin'in tekstil ve giyim ürünleri ihracatı 2022'de 323,3 milyar ABD doları ihracat hacmiyle istikrarlı bir büyüme kaydetmiş oldu.