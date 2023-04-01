Çin'in Teknoloji Merkezi Shenzhen'de Alçak İrtifa Ekonomisinin Gelişimi Hızlandı

Öğle yemeği arasında bir ramen mağazasının yöneticisi olan Lin Miaoqing, Shenzhen'in Longgang bölgesindeki bir alışveriş merkezinden paket servis siparişi aldı.

Öğle yemeği arasında bir ramen mağazasının yöneticisi olan Lin Miaoqing, Shenzhen'in Longgang bölgesindeki bir alışveriş merkezinden paket servis siparişi aldı. Yarım saatten daha kısa bir süre içinde yemek paketi, insansız hava aracılığıyla müşteriye teslim edildi.

SES 1 (Çince): LİN MİAOQİNG, Shenzhen'deki bir ramen mağazasının yöneticisi:

"Yemek paketlendikten sonra, bir kurye yemeği almaya gelecek ve ardından teslimat yerine götürüp insansız hava aracıyla gönderecek. Müşteriler, uzun süreli teslimattan sonra eriştelerin hamurlaşmasından ve bunun da tadı bozmasından endişeleniyor. Ama insansız hava aracı kullanarak teslimatı hızlı şekilde yapabiliyoruz.

Çin'in genel havacılık sektörünün hızlı gelişimiyle insansız hava araçlarından oluşan çeşitli türlerde hava araçları, hava sahasında alçak irtifada, normal koşullarda 1.000 metrenin altında uçuyor.

Çin'in teknoloji merkezi ve "insansız hava araçları başkenti" olan Shenzhen, ülkede alçak irtifa ekonomisinin öncüsü haline geldi.

Alçak irtifa ekonomisi tanımlaması, insanlı ve insansız hava araçlarının çeşitli alçak irtifalı uçuş faaliyetlerini ve ilgili alanlarında entegre kalkınmayı içeren kapsamlı ekonomik faaliyetler için kullanılıyor.

Çin'in elektronik ticaret platformu Meituan, yakın zamanda Shenzhen'in yoğun nüfusa sahip bölgelerinde 120 metre altındaki hava sahasında insansız hava aracıyla teslimat için onay aldı.

SES 2 (Çince): CHEN TİANJİAN, Meituan insansız hava aracı bölümünde sistem mimarisi uzmanı:

"Paket servis uygulamasını açtığınızda bazı yemeklerin insansız hava aracıyla teslim edilebileceğini göreceksiniz. Genelde insansız hava aracıyla, sipariş geldikten sonra 15 dakika içinde teslim ediliyor."

SES 3 (Çince): WU HANBİNG, Shenzhen Ulaşım Bürosu:

"2022'de Shenzhen'de toplam 83 insansız hava aracı güzergahı açıldı ve kargo taşıma ve diğer uygulamalara yönelik yaklaşık 300.000 insansız hava aracı uçuşu gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçlarına ek olarak helikopterler gibi geleneksel genel havacılık hizmetleri de Shenzhen'deki "hava trafiği ağına" katıldı.

WU HANBING'in sesi:

"Gelecekte Shenzhen'de gökyüzü böyle olabilir. Tüketiciler için insansız hava araçları, hafif ve küçük insansız hava araçları, 120 metrenin altındaki irtifada uçacak. SF Express gibi lojistik şirketleri tarafından kullanılan orta büyüklükteki lojistik insansız hava araçları, 200-300 metre irtifada uçacak. Polise ait, tıbbi, ulaşım ve kurtarma helikopterleri, 450 metrenin üzerindeki irtifalarda uçacak. Ek olarak insansız hava araçları da bu irtifada olabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shenzhen'den bildiriyor.

(XHTV)