Çin'in Teknoloji Devi Huawei, Türkiye'de Yerel Bulut Sistemi Kurdu
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İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Huawei Avrupa Başkanı Lu Yong, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde konuştu, 12 Temmuz 2023. Çin'in teknoloji devi Huawei, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde Türkiye'deki ilk yerel bulut sistemini tanıttı.
İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Huawei Avrupa Başkanı Lu Yong, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde konuştu, 12 Temmuz 2023.
Çin'in teknoloji devi Huawei, İstanbul'da düzenlenen Huawei Türkiye Bulut Zirvesi'nde Türkiye'deki ilk yerel bulut sistemini tanıttı. (Fotoğraf: Ömer Kuşçu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel