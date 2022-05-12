Çin'in Tayvan ve Guam'daki donanma üslerinin maketlerini yaptırdığı iddia edildi

Çin'in Taklamakan Çölü'nde güdümlü füzeler için hedef talimi yapmak amacıyla Tayvan ve Guam'daki donanma üslerine benzeyen maketler yaptırdığı öne sürüldü.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, merkezi ABD'nin Colorado şehrindeki uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji tarafından çekilen uydu fotoğraflarında, Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bir bölgeye iskele ve gemi maketlerinin yerleştirildiği tespit edildi.

Askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gerçek boyutlu iskeleler ile bir savaş gemisinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını öne sürdü.

Aralık 2021'de inşa edildiği anlaşılan maket yerleşimindeki gemi figürünün şubatta test füzesiyle vurulduğu, ardından maketlerin kaldırıldığı iddia edildi.

Söz konusu yerleşimin yaklaşık 300 kilometre batısında 2018'de inşa edilen başka bir üs maketinin bulunduğuna dikkati çeken kuruluş, rıhtım şeklinde tasarlanan yerleşime de gemi hedefleri yerleştirildiğini aktardı.

Hedeflerin donanma üslerindeki gemileri hedef alan bazı güdümlü füzeleri test etmek için kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Çin'in orta ve uzun erimli "Dong Fıng (doğu rüzgarı) 21C" (DF-21C) ve uzun erimli "Dong Fıng 26" (DF-26) güdümlü gemisavar füzelerini geliştirdiği biliniyor. 2500 ila 5000 kilometreye kadar erimi olan füzelerin Tayvan'ı ve ABD'nin Batı Pasifik'teki askeri üssünün bulunduğu deniz aşırı toprağı Guam Adası'nı menziline alabilecek kapasitesi bulunuyor.

SCMP'ye konuşan eski Tayvan Deniz Kuvvetleri Akademisi öğretim üyesi Lu Li-şih, Aralık 2021'de inşa edildiği öne sürülen maket yerleşiminin Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan şehrinde bulunan Suao Donanma Üssü'ne benzediğine işaret etti.

Yerleşimi, ABD'nin Japonya'daki Yokosuka ve Sesabo ile Filipinler'deki Suao donanma üsleriyle kıyasladığını belirten Lu, Suao Donanma üssünün en yakın örnek olduğunu kaydetti.

Gemi maketinin Kidd-sınıfı bir destroyeri taklit etiğini düşündüğünü ifade eden Lu, "Maketler ve atış talimi, Çin Halk Kuruluş Ordusu (PLA) savaş gemilerinin hem Guam üssüne hem de Suao limanına YJ-21 gemisavar füzeleriyle nokta atış simülasyonu yapıldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kasım 2021'de yayımlanan uydu fotoğraflarında, Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bölgede ABD'ye ait uçak gemisi ve destroyerleri taklit eden maketlerinin tren raylarında taşındığı, araziye yerleştirildiği bildirilmiş, ardından aynı bölgede hedef talimi için "F-35" tipi savaş uçaklarının maketlerinin de yapıldığı iddia edilmişti.