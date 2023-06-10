Çin'in Tarım Ürünleri Dış Ticareti Ocak-Nisan Döneminde Arttı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti yılın ilk dört ayında artış eğilimini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 111,71 milyar ABD dolarına ulaştı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti yılın ilk dört ayında artış eğilimini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 111,71 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre tarım ürünleri ihracatı yüzde 6,4 artışla 31,74 milyar dolar olurken ithalat yüzde 11,2 artışla 79,97 milyar dolara ulaştı.

Verilere göre Ocak-Nisan dönemindeki ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 48,23 milyar dolar oldu.