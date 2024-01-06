Çin'in Tarım Ürünleri Dış Ticareti Artış Gösterdi

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 2023 yılının ilk 11 ayında yıllık yüzde 0,4 artış gösterdi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin tarımsal ürün ithalat ve ihracatının toplam değeri söz konusu dönemde 302,96 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Genel dağılıma bakıldığında, bu ürünlerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artışla 89,54 milyar dolar olurken, ithalat bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artışla 213,42 milyar dolara ulaştı.

Veriler aynı dönemde Çin'in tarım ürünleri dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 123,88 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de ortaya koydu.