Çin'in Tarim Petrol Sahası'nda Doğalgaz Üretimi 400 Milyar Metreküpe Ulaştı

URUMQİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve gaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) Tarim Petrol Sahası, son verilere göre şimdiye kadar 400 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretti.

URUMQİ, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve gaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC) Tarim Petrol Sahası, son verilere göre şimdiye kadar 400 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretti.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklimakan Çölü'nde bulunan Tarim Petrol Sahası, ülkenin Batı-Doğu Gaz Boru Hattı için önemli bir doğalgaz kaynağı konumunda.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı Tarim Petrol Sahası Şirketi'ne göre, petrol sahası Batı-Doğu Gaz Boru Hattı aracılığıyla Çin'in diğer bölgelerine her gün 74 milyon metreküpten fazla doğalgaz, Xinjiang'ın güneyindeki beş ile ise 21 milyon metreküpten fazla doğalgaz sağlıyor.

Ülkenin üçüncü büyük kara petrol ve doğal gazı üreticisi olan Tarim Petrol Sahası, 2022'de 33,1 milyon tonluk rekor miktarda petrol ve doğal gaz eşdeğeri üretti. Üretim bir önceki yıla göre 1,28 milyon ton arttı.