Çin'in Tarihi Xi'an Kenti Modernizasyonu ile Dünya Çapında Yeniden Ün Kazanıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezinde tarihsel görkemi ve modern cazibesi ile ışıldayan Xi'an, özgüvenli ve kapsayıcı kültürüyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezinde tarihsel görkemi ve modern cazibesi ile ışıldayan Xi'an, özgüvenli ve kapsayıcı kültürüyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Xi'an, 3.100 yılı aşkın geçmişiyle Çin tarihi boyunca 13 hanedana başkentlik yapmış bir şehir olarak öne çıkıyor.

Batı Han Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 202-M.S. 25) Zhang Qian'ın yanında sefiriyle Orta Asya üzerinden Batı bölgelerine yaptığı yolculuk, İpek Yolu'nun açılmasına vesile olmuştu.

O zamanlar Chang'an adıyla bilinen şehri, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde çok sayıda alim ve şair de ziyaret etmişti.

SES 1 (Çince): SHANG ZIQIN, Shaanxi Şiir Topluluğu

"Xi'an, Han (M.Ö. 202-M.S. 220) ve Tang hanedanlıklarında şiirin altın çağlarını yaşadığı bir şehirdir. Şehrin kültürel özgüveni köklü tarihinde yatıyor. Ziyaretçiler burada Bai Juyi, Du Fu, Li Bai gibi ünlü şairlerin şiirleriyle ilgili izleri kolayca bulabilirler."

Çin tarafından 2013 yılında ortaya koyulan Kuşak ve Yol İnisiyatifi, rota üzerindeki ülkelere ve halklarına sayısız fırsatlar sunuyor.

Farklı kültürlere açıklığı ve kapsayıcılığıyla bilinen Xi'an kenti, burada bir Hint restoranı işleten 48 yaşındaki Hintli Dev Raturi de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı arasında "ikinci memleket" olarak biliniyor.

SES 2 (Çince): DEV RATURI, Hintli iş insanı:

"Eskiden Bruce Lee'nin filmlerini çok izler, Kung Fu'ya ilgi duyardım. Daha sonra Çin'e geldim. Bence Çin'i tanımak isteyen yabancılar Xi'an şehrinden ve Shaanxi eyaletinden başlamalı."

Çinli birçok şirket, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Orta Asya ülkelerindeki varlıklarını artırmayı hedefliyor.

Xi'an kenti 2013 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrine ilk Chang'an Çin-Avrupa yük trenini göndermesinden bu yana, 2023'ün başı itibarıyla kenti Asya ve Avrupa'daki çeşitli noktalara bağlayan 17 kargo rotasını hizmete soktu ve bu hatlarda 16.000'den fazla sefer düzenledi.

2015 yılında Xi'an'da İpek Yolu Kent Mağazası'nı kuran Çinli iş insanı Yuan Zhaohui ise 8 yıldır Kazakistanlı ortaklarıyla sınır ötesi ticaret yapıyor. Yuan'a göre Çin-Avrupa yük trenleri dünyayı daha daha küçülttü.

"Chang'an Çin-Avrupa yük trenleri ve Xi'an'da tahıl girişi için tahsis edilen liman sayesinde, Çin halkının Kuşak ve Yol İnisiyatifi rotaları üzerindeki ülkelerden gelen kaliteli ürünlerin keyfini çıkaracağını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)