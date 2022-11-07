Çin'in Taonan Kentinde Kırmızı Biberlerin Satış Zamanı Geldi Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Taonan kentinde kırmızı biberlerin hasat edilip satılmasının en yoğun yaşandığı dönem başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Taonan kentinde kırmızı biberlerin hasat edilip satılmasının en yoğun yaşandığı dönem başladı. SES (Çince): DONG HONGZHİ, Taonan'daki bir kırmızı biber kooperatifinin başkanı: "Bu yıl kırmızı biberlerin kalitesi geçen yıla göre daha iyi. Fiyatlar da geçen yıla göre daha yüksek. Taze biberlerin satışına Eylül'ün başlarında, kurutulmuş biberlerin satışına Kasım'ın başlarında başlıyoruz. Toplam 2.000 ton taze ve kurutulmuş biber satmayı umuyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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