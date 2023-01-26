Çin'in Tangshan Kentinde Düzenlenen Kış Karnavalı Tatilcilerin Akınına Uğradı Güncel Haberler Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Tangshan kentinde düzenlenen kış karnavalı, Bahar Festivali sırasında birçok ziyaretçiyi kendine çekti. Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Tangshan kentinde düzenlenen kış karnavalı, Bahar Festivali sırasında birçok ziyaretçiyi kendine çekti. Karnaval süresince çeşitli eğlence aktiviteleri ve folklor gösterileri düzenleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tangshan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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