Çin'in Tancheng İlçesinde Mısır Hasadı Zamanı
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BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Linyi kentinin Tancheng ilçesinde havadan çekilen fotoğrafta hasat edilmiş mısırı havalandıran bir köylü görülüyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)
BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Linyi kentinin Tancheng ilçesinde havadan çekilen fotoğrafta hasat edilmiş mısırı havalandıran bir köylü görülüyor, 10 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel