Çin'in Tamamlanmış Araç İthalatı Geçen Yıl Düştü

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in tamamlanmış araç ithalatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 9 düşüşle 799.000 adede geriledi.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ithalat değeri bir yıl öncesine göre yüzde 11,6 azalarak 47,05 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Sedan, arazi aracı ve minibüs ithalatının tamamı 2023'te, önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Çin'in tamamlanmış araç ithalatı Aralık ayında yıllık yüzde 25,6 artışla 80.000 adede, ithalat değeri ise yüzde 22,7 artışla 4,31 milyar ABD dolarına ulaştı.