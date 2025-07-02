Çin'in Takma Kirpik Sektörü Büyüyor
Pingdu kentinde 1970'lerden beri gelişen takma kirpik sektörü, bugün 5.000'den fazla işletme ve 60.000 çalışanıyla önemli bir ekonomik alan haline geldi. Yıllık 10 milyar yuan cirosu ve 120 milyon çift üretimi ile yurtdışına büyük çapta ihracat yapılıyor.
QİNGDAO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Pingdu kentinde 1970'lerde gelişmeye başlayan takma kirpik sektörü, günümüzde 5.000'den fazla işletme ve yaklaşık 60.000 çalışanla bölgenin önemli ekonomik sektörlerinden biri haline geldi.
Kentte yılda yaklaşık 120 milyon çift üretilen takma kirpiğin büyük bölümü yurtdışına ihraç ediliyor, sektörün yıllık cirosu ise 10 milyar yuanı (1,4 milyar dolar) aşıyor.
Yerel yönetim son yıllarda sektörün büyümesini desteklemek amacıyla hedefli mali teşvikler, e-ticaretin geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün bölgeye çekilmesi gibi önlemler uyguluyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel