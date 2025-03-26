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Çin’in Taiwan Üzerindeki Askeri Tatbikatları Ayrılıkçı Komploları Caydırmayı Hedefliyor

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan adası çevresindeki askeri tatbikatların bağımsızlık peşindeki ayrılıkçı hareketlere karşı caydırıcılık sağladığını belirtti.

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan adası çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı komplolar ve dış müdahalelere karşı caydırıcılık sağladığını söyledi.

Chen, çarşamba günü düzenlediği olağan basın toplantısında bu askeri tatbikatların ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için "gerekli ve haklı bir adım" olduğunu vurguladı.

Chen, Taiwan Boğazı'ndaki gerilimin asıl nedeninin dış güçlerle işbirliği yaparak bağımsızlık arayışında olan ve cepheleşmeyi körüklemeye çalışan Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçler olduğunu vurguladı.

Sözcü, güç kullanarak ve dış güçlere güvenerek "Taiwan'ın bağımsızlığını" elde etmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu da sözlerine ekledi.

Chen, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan her türlü ayrılıkçı girişimini önleyecek sarsılmaz iradeye, tam güvene ve yeterli askeri kapasiteye sahibiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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