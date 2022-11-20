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Çin'in Taihang Dağları'nda Bir Bulut Denizi

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Çin'in Taihang Dağları'nda Bir Bulut Denizi

SHAHE, 20 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentine bağlı Liushigang kasabasındaki Taihang Dağları'nda bir bulut denizi görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

SHAHE, 20 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentine bağlı Liushigang kasabasındaki Taihang Dağları'nda bir bulut denizi görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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