Çin'in Taihang Dağları'nda Bir Bulut Denizi
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SHAHE, 20 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentine bağlı Liushigang kasabasındaki Taihang Dağları'nda bir bulut denizi görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
SHAHE, 20 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentine bağlı Liushigang kasabasındaki Taihang Dağları'nda bir bulut denizi görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel