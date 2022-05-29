Çin'in Tahvil Piyasası Nisan'da Beş Trilyon Yuanın Üzerinde İhraç Gerçekleştirdi - Haberler

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası verileri, geçen ay Çin'in tahvil ihracının toplamda 5,05 trilyon yuana (yaklaşık 749,4 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, hazine tahvili ihracı 765,63 milyar yuan olurken, yerel yönetim tahvillerinin ihracı da 284,21 milyar yuana ulaştı. Nisan ayında mali tahvil ihracı 769,32 milyar yuana çıkarken, kurumsal tahvil ihracı da 1,36 trilyon oldu. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı 27,23 milyar yuan olarak gerçekleşirken bankalar arası mevduat ihraçları da 1,8 trilyon yuana ulaştı. Veriler, gözetim altındaki ödenmemiş tahvillerin ederinin de geçen ayın sonu itibariyle 138,2 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Xinhua / Güncel