Çin'in tahıl üretimi rekor seviyeye ulaştı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki tahıl üretimi, ülke toplamının yüzde 11,2'sini oluşturarak 77,88 milyar kilograma ulaştı. Eyalet, üst üste 14. yılda da ülke çapında en yüksek tahıl üretimine sahip oldu.

HARBİN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" diye bilinen ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletindeki tahıl üretimi 2023 yılında yaklaşık 77,88 milyar kilograma ulaşarak ülke toplamının yüzde 11,2'sini oluşturdu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre, Heilongjiang eyaletinin yıllık tahıl üretimi geçen yıla kıyasla 252 milyon kilogramlık artış kaydederek üst üste 14. yılda da ülke çapında ilk sıraya yerleşti.

Eyaletteki tahıl ekim alanı 14,74 milyon hektara ulaştı ve ülke toplamının yüzde 12,4'üne karşılık geldi.

Yazın yaşanan seller bazı mahsulleri vursa da etkilenen arazi oranının oldukça düşük olması nedeniyle mahsul zararı sınırlı kaldı. Eyaletin tarım ve köy işleri departmanına göre mevcut hasat, mahsullerin önceki yıllara kıyasla ortalamanın üzerinde büyümesi sonucunda elde edildi.

Merkezi Fujin kentinde bulunan Kuzeydoğu Çeltik Tarlası Modern Tarım Makineleri Kooperatifi Başkanı Liu Chun, hasat ve pirinç fiyatlarındaki artış sayesinde çiftçilerin bu yıl daha fazla kazanacağını belirtti.