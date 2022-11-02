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Çin'in "Tahıl Ambarında" Yine Bereketli Bir Sonbahar Hasadı Yaşanıyor

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Çin'in 'Tahıl Ambarında' Yine Bereketli Bir Sonbahar Hasadı Yaşanıyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde eyalet tarım departmanının verdiği bilgilere göre Pazartesi itibarıyla sonbahar hasadının neredeyse sonuna gelindi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde eyalet tarım departmanının verdiği bilgilere göre Pazartesi itibarıyla sonbahar hasadının neredeyse sonuna gelindi.

Çin'in "tahıl ambarı" diye bilinen Heilongjiang'da yine bereketli bir sonbahar hasadı yaşanıyor. Eyalette tahıl ekilen alan bu yıl 218 milyon mu (yaklaşık 14,5 milyon hektar) ile sabit kaldı.

Son on yıllık dönemde Heilongjiang, zorlu çalışmaları sayesinde tahıl hasatlarının güvence altına alınmasında büyük ilerlemeler kaydetti. Eyalet art arda 12 yıldır Çin'in en fazla tahıl üreten bölgesi unvanını koruyor.

Heilongjiang, 2021 yılındaki 78,68 milyar kilogramın üzerinde tahıl hasadıyla art arda 18. kez bereketli bir yıl yaşadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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