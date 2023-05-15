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Çin'in "Tahıl Ambarında" Akıllı Makineler Üretim Verimliliğini Artırıyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetlerine yardımcı olan akıllı makineler, insan gücünden tasarruf sağlıyor ve verimliliği artırıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tarım faaliyetlerine yardımcı olan akıllı makineler, insan gücünden tasarruf sağlıyor ve verimliliği artırıyor.

Çin'in "tahıl ambarı" diye bilinen eyalette ürün ekimi ve hasadında makineleşme oranı geçen yıl Kasım ayı itibarıyla yüzde 98'e ulaşmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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