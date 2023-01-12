Çin'in Tahıl Alımının 2022'de 400 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası tahıl fiyatlarının keskin bir şekilde dalgalandığı bir ortamda Çin, 2022'de tahıl alım seviyesini korudu ve istikrarlı bir yerel tahıl piyasası sağladı.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası tahıl fiyatlarının keskin bir şekilde dalgalandığı bir ortamda Çin, 2022'de tahıl alım seviyesini korudu ve istikrarlı bir yerel tahıl piyasası sağladı.

Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nden alınan verilere göre, ülke genelindeki işletmelerin 2022'de 400 milyon ton yani geçmiş yıllardaki seviyelere denk miktarda tahıl satın alması bekleniyor.

İdare'nin başkanlığını yürüten Cong Liang, Çarşamba günü düzenlenen bir toplantıda konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geçen yıl, küresel tahıl fiyatlarındaki dalgalanma sürerken Çin'in artan rezerv kapasitesiyle yerel tahıl piyasasının genel istikrarını korumasını sağladığını söyledi.

Bahar Festivali tatili yaklaşırken tahıl ve yağ tüketiminin en yüksek sezona girdiğini kaydeden Cong, tüm bölgeleri yeşil ve kaliteli ürün arzını artırmaya çağırdı.

İlgili departmanlar, 11 Ocak'ta buğday ihalelerine başladı ve bunun için ülke rezervlerinden haftalık 140.000 ton buğday satışa çıktı. Cong, ihale sisteminin kurumsal tahıl talebini karşılamaya yardımcı olmasının beklendiğini söyledi.