Çin'in Suzhou Şehrinden Fransa ve Almanya'ya Ticari ve Ekonomik Amaçlı Uçuşlar Düzenlendi

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu Eyaleti'nin Taicang şehrindeki Çin-Almanya inovasyon parkının bir manzarası görülüyor, 31 Ekim 2019. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

NANJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu Eyaleti'nin Suzhou şehrinden ticari-ekonomik bir heyeti taşıyan MU7149 sefer sayılı uçuş, Cuma günü Beijing saatiyle sabah saat 01.00 civarında eyaletin merkezi Nanjing'den Fransa'nın başkenti Paris'e doğru yola çıktı.

Heyet, yarısı Suzhou'nun bölge ve ilçelerinin yatırım ekiplerinden ve diğerleri dış ticaret işletmelerinin yöneticilerinden oluşan 200'den fazla kişiyi kapsıyor.

Suzhou Belediyesi Ticaret Bürosu'nun liderliğindeki heyet, birçok Fortune Global 500 şirketi, küresel endüstri liderleri ve Fransa ve Almanya'daki tanınmış uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapmayı planlıyor. İki ülkede bir dizi tanıtım konferansının da düzenlenmesi bekleniyor.

Bu hamle, Çin'in 7 Aralık'ta dış ticaret işletmelerinin daha fazla sipariş almasına ve yatırım çekmesine yardımcı olmayı amaçlayan 10 önleme ve kontrol önlemini açıklamasının ardından geldi.

Çin, altı yıldır Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ve Fransa da, Çin'in Avrupa Birliği'ndeki üçüncü büyük ticaret ortağı.

2021'de Suzhou'nun Almanya ile ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 14,81 milyar ABD dolarını aştı ve Çin'in Almanya ile toplam ticaretinin yüzde 6'sından fazlasını oluşturdu. Suzhou'nun şu anda 130'dan fazla Fransız sermayeli işletmesi var ve şehrin Fransız sermayesinin fiili kullanımı 1,04 milyar ABD dolarına ulaştı.

Suzhou Belediye Ticaret Bürosu Müdürü Sun Jianjiang, "Yüz yüze ziyaretler ve görüşmeler, Suzhou ile Avrupa ekonomik ve ticari kurumları ve tanınmış işletmeler arasındaki mesafeyi daraltmaya yardımcı oluyor. Bu gezi, yeni siparişlerin genişletilmesine ve yeni projelerin çekilmesine yardımcı olabilir" dedi.

Jiangsu Changjiang Kağıt Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Gu Li, üç parça bagaj getirdi ve bunlardan en ağır olan ikisinde şirket tarafından tasarlanan yeni kağıt ürünleri bulunuyor.

Gu, "İhracat işi, şirketimizin toplam işinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor ve Avrupa'da daha fazla yeni sipariş almak için bu fırsatı değerlendirmeyi umuyorum" dedi.

Suzhou'daki Lexy Elektrik Limited Şirketi'den uçakta bu kez 13 kişi bulunuyor. Uçaktan indikten sonra bu kişiler, 10 Avrupa ülkesindeki müşterileri ziyaret etmek için gruplara ayrılacak.

Şirketin Yurtdışı Satış Departmanı Başkanı Han Lifen de, "Daha hızlı koşmayı ve daha fazla müşteriyi ziyaret etmeyi umuyoruz" dedi.