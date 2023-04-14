Çin'in Suzhou Kentindeki Airbus Araştırma Merkezi Faaliyete Başladı

NANJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Uçak üreticisi Airbus, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde yeni bir araştırma merkezi açtı.

NANJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Uçak üreticisi Airbus, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde yeni bir araştırma merkezi açtı.

Cuma günü açılan Airbus Çin Araştırma Merkezi'nde, Yangtze Nehri Delta bölgesindeki havacılık ve hidrojen sanayi zincirinin avantajlarından yararlanılarak hidrojen altyapısı, kabin deneyimi ve yeni teknolojilere ilişkin araştırmalara ve yenilik üretimine odaklanılacak.

Merkezde ayrıca, ileriye dönük teknolojiler ve olumlu piyasa beklentilerine sahip araştırma ve yenilik projelerinin yürütülmesi ve Suzhou'daki havacılık endüstrisinin gelişimini yönlendirmeye yardımcı olacak teknolojik girişimlerin tasarlanması planlanıyor.

Airbus'ın baş teknik sorumlusu Sabine Klauke, "Çin, umut vadeden havacılık sektörünün yanı sıra pek çok alanda da ileri teknoloji avantajları sunuyor" yorumunda bulundu.

Suzhou, son yıllarda havacılık endüstrisi için alan inşa etmek ve Yangtze Nehri Deltası bölgesinin entegre kalkınmasının sunduğu stratejik fırsatları değerlendirmek için çalışıyor.