Çin'in Suudi Arabistan'daki En Büyük Rafineri Projesi Rekor Kar Elde Etti

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in Suudi Arabistan'daki en büyük rafineri projesinin yılın ilk 11 ayında tarihin en iyi mali performansını sergilediğini belirtti.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Petrokimya Şirketi ( Sinopec ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in Suudi Arabistan'daki en büyük rafineri projesinin yılın ilk 11 ayında tarihin en iyi mali performansını sergilediğini belirtti.

Suudi Aramco ve Sinopec tarafından ortaklaşa kurulan Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi, yılın ilk 11 ayında 1,4 milyar ABD dolarının üzerinde net kar elde etti.

Sinopec, rafineri aracılığıyla, benzin, dizel, petrol koku, kükürt ve diğer rafine ürünler için denizaşırı pazarlar geliştirerek, petrol ve gaz arama, petrol ticareti, mühendislik hizmetleri ve diğer alanlarda ikili işbirliğini destekledi.

Rafineri 2021 yılı itibariyle 134 milyon ton ham petrol işlemiş ve 29,52 milyon ton benzin ve 79,95 milyon ton mazot üretmişti.