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Çin'in Suudi Arabistan'da Modüler İnşaat Fabrikası Faaliyete Geçti

Çin'in Suudi Arabistan'da Modüler İnşaat Fabrikası Faaliyete Geçti
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Çin Liman Mühendislik Şirketi, Suudi Arabistan'daki Sedra projesi kapsamında modüler inşaat fabrikasını açtı. 200.000 metrekarelik alana sahip olan fabrika, prefabrik bileşenler üreterek gelecekteki inşaat projelerine temel oluşturacak.

RİYAD, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Şirketi'nin Suudi Arabistan'daki Sedra (çizgi) projesi çerçevesinde kurulan modüler inşaat fabrikası resmen faaliyete başladı.

Şirket tarafından pazar günü yapılan açıklamada, yaklaşık 200.000 metrekarelik alana sahip fabrikanın Sedra projesinin tamamen modüler villalar için prefabrik bileşenler sağlayacağı ve gelecekte Suudi Arabistan'da kurulacak prefabrik inşaat girişimleri için endüstriyel bir temel oluşturacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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