Çin'in Süt Ürünleri Üretimi İlk Dört Ayda Yükseldi - Haberler

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Çin'in Süt Ürünleri Üretimi İlk Dört Ayda Yükseldi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Süt Ürünleri Üretimi İlk Dört Ayda Yükseldi

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin büyük süt ürünleri işletmelerinin yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 büyüdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin büyük süt ürünleri işletmelerinin yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 büyüdüğünü gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (2,96 milyon ABD doları) olan söz konusu firmalar, bu dönemde 9,69 milyon tondan fazla süt ürünü üretti. Sadece Nisan ayında ülkenin süt ürünleri üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalışla 2,38 milyon tonu aştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri Çin'in, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artışla 7,68 milyon ton süt ürettiğini gösterdi.

Xinhua / Güncel

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