Çin'in "Sulak Alan Kenti" Wuhan'dan Muhteşem Manzaralar Güncel Haberler Çin'in 10 milyondan fazla nüfusa sahip mega kenti Wuhan, "sulak alan kenti" olarak da biliniyor. Çin'in 10 milyondan fazla nüfusa sahip mega kenti Wuhan, "sulak alan kenti" olarak da biliniyor. Şehir, toplam alanının yüzde 18,9'unu oluşturan 162.000 hektarı aşan sulak alanla Çin'in iç kesimlerinde en bol sulak alan kaynaklarına sahip. Buradaki verimli sulak alanlar, 400'den fazla yabani hayvan türüne ve 400'ün üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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