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Çin'in Suining Kentinde Geleneksel "Demir Çiçekler" Gösterisi

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Çin'in Suining Kentinde Geleneksel 'Demir Çiçekler' Gösterisi

SUİNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geleneksel halk sanatı olan erimiş demir fırlatarak gerçekleştirilen havai fişek gösterisi genellikle festivaller sırasında düzenlenir.figureIndex2figureIndex3figureIndex4.

Çin'in Suining Kentinde Geleneksel Demir Çiçekler GösterisiÇin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua)

SUİNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geleneksel halk sanatı olan erimiş demir fırlatarak gerçekleştirilen havai fişek gösterisi genellikle festivaller sırasında düzenlenir.

Çin'in Suining Kentinde Geleneksel Demir Çiçekler GösterisiÇin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua)

Çin'in Suining Kentinde Geleneksel Demir Çiçekler GösterisiÇin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua)

Çin'in Suining Kentinde Geleneksel Demir Çiçekler GösterisiÇin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua)

Çin'in Suining Kentinde Geleneksel Demir Çiçekler GösterisiÇin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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