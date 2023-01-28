Çin'in Suining Kentinde Geleneksel "Demir Çiçekler" Gösterisi Güncel Haberler SUİNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geleneksel halk sanatı olan erimiş demir fırlatarak gerçekleştirilen havai fişek gösterisi genellikle festivaller sırasında düzenlenir.figureIndex2figureIndex3figureIndex4. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua) SUİNİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'de geleneksel halk sanatı olan erimiş demir fırlatarak gerçekleştirilen havai fişek gösterisi genellikle festivaller sırasında düzenlenir. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Suining kentine bağlı Daying ilçesinde halk sanatçıları, erimiş demir fırlatarak oluşturulan havai fişeklerle gerçekleştirilen bir halk sanatı performansı olan "demir çiçekler" gösterisi sergiliyor, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Changsong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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