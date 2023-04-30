Çin'in Suifenhe Kentinde Sınır Ötesi E-Ticaret Hızlı Büyüme Kaydetti

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Rusya sınırındaki Suifenhe kenti, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi üzerinde bulunan ülke ve bölgelerle ekonomik ve ticari bağlarını derinleştirmeye devam etmesiyle birlikte sınır ötesi e-ticaret hacminde artış yaşadı.

Suifenhe'deki e-ticaret merkezinde 100'den fazla işletmenin 20'den fazla ülke ve bölgeden ithal edilen mallarını tanıttığı ortak canlı yayın odaları inşa edildi.

SES (Çince): ZHUANG LISHA, Yerel bir e-ticaret şirketinin yöneticisi:

"Suifenhe sınır kentinin coğrafi avantajlarına güvenerek, son yıllarda işimizi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yürütüyoruz. Önceleri, eşim ve ben, 80 metrekareden biraz büyük olan bir dükkanda çalıştık. Şimdi işimiz 1.000 metrekareden daha büyük bir alanı kapsıyor. Ürünleri çoğunlukla ülkenin dört bir yanından olan müşterilerimize canlı yayınla satıyoruz. Siparişler giderek birkaç taneden onlara, onlardan da binlere çıktı. İşimiz günden güne ve yıldan yıla daha iyiye gidiyor."

Suifenhe'de son yıllarda, ticarete yeni canlılık katacak sınır ötesi e-ticaret ve kapsamlı pilot bölge inşa edilmek için çalışılıyor.

Suifenhe'nin sınır ötesi e-ticaret hacmi 2022'de 600 milyon yuana (yaklaşık 86.8 milyon ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)