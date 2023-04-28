Çin'in Sudan'dan Tahliye Ettiği Personel Grubu Cidde'ye Ulaştı
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CİDDE, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait gemilerin Sudan'dan tahliye ettiği kişiler Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı, 27 Nisan 2023. Resmi açıklamaya göre, Çin donanmasına ait iki gemi, 678 kişiden oluşan ilk personel grubunu Sudan'dan başarıyla tahliye etti.
CİDDE, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait gemilerin Sudan'dan tahliye ettiği kişiler Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı, 27 Nisan 2023.
Resmi açıklamaya göre, Çin donanmasına ait iki gemi, 678 kişiden oluşan ilk personel grubunu Sudan'dan başarıyla tahliye etti. Gemiler, Perşembe günü Beijing saatiyle 15.00 sularında Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması'nın güdümlü füze destroyeri Nanning ve kapsamlı tedarik gemisi Weishanhu, Çarşamba günü acil tahliye için Sudan'a gönderilmişti.
Tahliye edilen ilk personel grubunda 668 Çin vatandaşı ve 10 yabancı uyruklu kişi yer aldı. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)