Çin'in Sudan'dan Tahliye Ettiği Personel Grubu Cidde'ye Ulaştı

CİDDE, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait gemilerin Sudan'dan tahliye ettiği kişiler Suudi Arabistan'ın Cidde limanına ulaştı, 27 Nisan 2023. Resmi açıklamaya göre, Çin donanmasına ait iki gemi, 678 kişiden oluşan ilk personel grubunu Sudan'dan başarıyla tahliye etti.