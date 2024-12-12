Çin'in Su Yönlendirme Projesi 185 Milyondan Fazla Kişiye Yarar Sağladı

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'de son on yılda su kaynakları açısından zengin güney bölgelerden kuraklığa eğilimli kuzey bölgelere su pompalayan devasa su aktarma projesinden 185 milyondan fazla kişi doğrudan yararlandı.

Yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, 76,7 milyar metreküpten fazla suyu orta ve doğu güzergahları üzerinden kuzeydeki bölgelere yönlendirdi.