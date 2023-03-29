Çin'in "Su Kulesi" Su Koruma Kapasitesinde Artış Yaşadı

Ekolojik korumaya yönelik devam eden çalışmalar sayesinde Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinin su koruma kapasitesinde iyileşme görüldü.

"Çin'in su kulesi" olarak bilinen Qinghai, Yangtze Nehri, Sarı Nehir ve Lancang Nehri'nin doğduğu Sanjiangyuan bölgesine ev sahipliği yapıyor.

Verilere göre Qinghai'den dışarıya giden su akışının yıllık hacmi 2005'ten 2021 yılına kadar ortalama 68,608 milyar metreküp olarak ölçüldü. Bu, kayıtların başladığı 1956 yılından bu yana 62,93 milyar metreküplük yıllık ortalama ile karşılaştırıldığında artan bir eğilim olduğunu gösteriyor.

Sanjiangyuan bölgesinde çeşitli nehir kollarındaki su seviyeleri yıl boyunca daha dengeli hale geldi ve yağışsız sezondaki nehir akış oranı da artma eğilimi gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.(XHTV)