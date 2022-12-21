Çin'in 'Su Kulesi' Biyolojik Çeşitliliği Artırıyor

XİNİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti, son yıllarda çok sayıda koruma önlemi alınması sayesinde yaban hayatı için giderek daha iyi bir yaşam alanı haline geliyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'ndeki Qinghai Gölü yakınlarındaki otlakta görülen Przewalski'nin ceylanları, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua)

XİNİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti, son yıllarda çok sayıda koruma önlemi alınması sayesinde yaban hayatı için giderek daha iyi bir yaşam alanı haline geliyor.

"Çin'in su kulesi" olarak adlandırılan Qinghai; Yangtze, Sarı Nehir ve Lancang nehirlerinin doğduğu Sanjiangyuan bölgesine ev sahipliği yapıyor. Yüksek bir tür yoğunluğuna sahip olan eyalet, yaban hayatı parkları, botanik bahçeleri ve yaban hayatı kurtarma ve yetiştirme merkezleri gibi bir dizi kuruluşa dayalı olarak yaban hayatı korumasını geliştiriyor.

Qinghai- Tibet Yaylası Yaban Hayatı Parkı'nda şu anda 108 türden 1.200'den fazla vahşi hayvan bulunuyor. Bunların arasında birinci düzey devlet koruması altında 16 türden 97 vahşi hayvan ve ikinci düzey devlet koruması altında 30 türden 210 vahşi hayvan da yer alıyor.

Qilian Dağı Milli Parkı'ndaki bir yaban hayatı kurtarma ve yetiştirme istasyonunda görevliler, Afrika yaban kedisi gibi vahşi hayvanları beslemekle meşgul. Temmuz ayında faaliyete geçen istasyon, 26'sı birinci veya ikinci düzey devlet koruması altında olmak üzere 34 tecrit altında ve yaralı vahşi hayvanı teslim aldı. O zamandan bu yana, biri en üst düzey devlet koruması altındaki bir vahşi hayvan ve ikinci düzey devlet koruması altındaki dört vahşi hayvan olmak üzere yedisi başarılı bir şekilde serbest bırakıldı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'nin Haibei Tibet Özerk İli'ne bağlı Qilian ilçesindeki bir yaban hayatı kurtarma ve yetiştirme istasyonunda bir Afrika yaban kedisi görülüyor, 10 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhou Shengsheng/Xinhua)

Son on yılda Qinghai, 50 türden 1.000'den fazla yaralı ve tuzağa düşmüş vahşi hayvanı kurtardı ve 1.235 orman gen kaynağı örneğini korudu.

Çin'deki en büyük iç göl olan Qinghai Gölü'ndeki ekolojik gelişme, onu çok sayıda ve farklı türde göçmen kuşun önemli bir üreme alanı haline getirdi. Göldeki kuş türü sayısı ise 232'ye yükseldi.

Eyalet ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması için bir milli parkın inşasını teşvik ediyor.

Çin, Sanjiangyuan Ulusal Parkı'nın pilot operasyonuna 2016 yılında başladı ve geçen Ekim ayında park resmi unvanını aldı. Yaban hayatı yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve ekosistemlerin korunması için yıllarca süren çabalar, parktaki vahşi hayvan popülasyonunu artırdı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai Eyaleti'ndeki Qinghai Gölü'nde iki kahverengi başlı martı görülüyor, 9 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua)

Sanjiangyuan Ulusal Parkı tarafından yayınlanan son rapor, Qinghai- Tibet Platosu'nun iç bölgesinde yer alan Hol Xil'deki Tibet antiloplarının nüfusunun 1990'larda 20.000'in altındayken şu anda 70.000'in üzerine çıktığını gösterdi. Çin'deki Tibet antiloplarının statüsü, "nesli tükenmekte olan" durumundan "neredeyse tehdit altında" durumuna düşürüldü.

Şu anda, Qinghai'deki doğa rezervlerinin toplam alanı 267.500 kilometre kareye ulaşarak eyaletin kara alanının yüzde 38,42'sini oluşturdu.

Eyalet ormancılık ve otlak idaresi milli park ve doğa koruma alanı yönetim bürosu müdür yardımcısı Feng Yongsheng, "Ormanlar ve otlaklardaki biyolojik çeşitliliği korumaya devam edeceğiz ve yeni atılımlar yapmak için çaba göstereceğiz" dedi.