Çin'in Su Korumaya Yönelik Yatırımları Tarihi Zirveye Ulaştı

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre ülkedeki su koruma projelerine yapılan yatırım, 2022'nin Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon yuanı (yaklaşık 143,8 milyar ABD doları) aşarak 1949'dan bu yana en yüksek yıllık seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre ülkedeki su koruma projelerine yapılan yatırım, 2022'nin Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon yuanı (yaklaşık 143,8 milyar ABD doları) aşarak 1949'dan bu yana en yüksek yıllık seviyeye ulaştı.

Bakanlıktan alınan verilere göre, bu dönemde yatırım, 2021'in tamamı için kaydedilen rakama kıyasla yüzde 33 arttı.

Bu dönemde ülke genelinde başlatılan yeni su koruma projelerinin sayısı geçen yıla göre 3.767 artarak 25.000'e çıktı.

Bakanlığa göre, bu yatırımların çoğu sel önleme, su transfer programları ve su ekolojik restorasyonuna yapıldı.

Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Liu Weiping, bakanlığın bu alanlara odaklanmaya devam ederken, aynı zamanda sulama tesislerini modernize etme, kırsal su kaynaklarını iyileştirme ve akıllı teknolojilerin kullanımını teşvik etme çabalarını hızlandıracağını söyledi.

Liu, bakanlığın, yeni projelerin - özellikle su koruma geliştirmeyle ilgili olarak 2023 merkezi bütçe fonundan önceden yüklenmiş mali destek almış olanlar - inşaata olabildiğince erken başlayabilmeleri için onay, teklif verme ve hazırlık sürecini de hızlandıracağını söyledi.