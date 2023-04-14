Çin'in Su Koruma Yatırımları İlk Çeyrekte 27,7 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in su korumaya yönelik yatırımları 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,2 artışla 189,8 milyar yuana (yaklaşık 27,67 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in su korumaya yönelik yatırımları 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,2 artışla 189,8 milyar yuana (yaklaşık 27,67 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Wang Daoxi Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde ülke genelinde 11'i büyük olmak üzere toplam 7.239 yeni su koruma projesinin başlatıldığını ve bu sayının geçen yıla kıyasla 1.948 daha fazla olduğunu söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde su koruma projelerinin inşası, 510.000'i kırsal kesim işçilerine dönük olmak üzere 700.000 istihdam yarattı.

Bakanlığın su koruma projelerinin inşasına daha fazla mali kaynak aktarmaya çalıştığını kaydeden Wang, yerel yönetim özel tahvilleri ve özel sermaye gibi diğer kaynaklardan gelen mali girdilerin de arttığını söyledi.

Wang, ülkenin, su koruma projelerinin inşasını hızlandırmaya ve sektörün yüksek kaliteli gelişimini istikrarlı şekilde desteklemeye devam edeceğini belirtti.