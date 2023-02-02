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Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem Manzarası

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Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem Manzarası

HARBİN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Songhuajiang Nehri'nin donmuş kısmı, Harbin Kar ve Buz Dünyası'ndaki buzdan eserler için doğal buz kaynağı olarak biliniyor.

Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem ManzarasıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhuajiang Nehri'nin bir bölümünde buz kütleleri üzerinde fotoğraf çektiren bir çocuk, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

HARBİN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Songhuajiang Nehri'nin donmuş kısmı, Harbin Kar ve Buz Dünyası'ndaki buzdan eserler için doğal buz kaynağı olarak biliniyor. Nehirdeki bazı dev buz küpleri tema parkta kullanılmak için kesilmiş ama kullanılmadan bırakılmış. Şimdi ziyaretçiler bu manzarayı ölümsüzleştirmek için buz kütleleri üzerinde poz veriyor.

Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem ManzarasıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhuajiang Nehri'nin bir bölümünde buz kütleleri üzerinde fotoğraf çektiren bir turist, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem ManzarasıHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhuajiang Nehri'nin bir bölümünde buz kütleleri üzerinde fotoğraf çektiren insanlar görülüyor, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem ManzarasıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhuajiang Nehri'nin bir bölümünde görülen buz kütleleri, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'in Songhuajiang Nehri'nde Buz Kütlelerinin Muhteşem ManzarasıÇin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhuajiang Nehri'nin bir bölümünde buz kütlelerini izleyen insanlar, 1 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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