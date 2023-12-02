Çin'in Songhua Nehri'nin Havadan Çekilmiş Kış Manzarası
ÇEKİM TARİHİ: 1 Kasım 2023Songhua Nehri'nden çeşitli görüntülerÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Songhua Nehri'nin bir kış sabahı havadan çekilen görüntüsü büyüledi.
ÇEKİM TARİHİ: 1 Kasım 2023
Songhua Nehri'nden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Songhua Nehri'nin bir kış sabahı havadan çekilen görüntüsü büyüledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)