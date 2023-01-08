Çin'in Son Kovid-19 Kontrol Protokolü Aşılama ve Kişisel Korunmayı Ön Plana Çıkarıyor

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü aşılama ve kişisel korunmayı ön plana çıkaran 10. Kovid-19 kontrol protokolünü yayınladı.

Çin Devlet Konseyi ortak Kovid-19 önleme ve kontrol mekanizması ekibi tarafından yayınlanan protokol, başta yaşlılar olmak üzere tüm halkı, tam olarak aşılanma ve hatırlatma dozu yaptırmak için inisiyatif almaya teşvik ediyor.

Protokolde, "Yüksek risk taşıyanlara, bir hatırlatma dozunun tamamlanmasının altı ay sonrasında ikinci bir hatırlatma dozu yaptırması tavsiye edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Protokolde, kişisel korunmayı güçlendirmek için ellerin sık sık yıkanması ve maske takılması gibi iyi hijyen alışkanlıklarının önemi de vurgulanıyor.

Protokolde, kitlesel nükleik asit testlerinin artık yapılmayacağı ancak tıbbi tedavi arayan ilgili kişilere ve hastanelerde yatan hastalara, yaşlı bakımevleri ve sosyal yardım kurumlarındaki personele veya bakım hizmeti alanlara ve topluluklarda yüksek hastalık risk altındaki kişilere antijen veya nükleik asit testi yapılacağı kaydediliyor.

Kovid-19 enfeksiyonu olan kişilere yönelik karantina önlemlerinin kaldırılacağı ve yakın temaslılarının artık tespit edilemeyeceği açıklanan protokolde, yüksek riskli ve düşük riskli alanların belirlenmesine ise son verileceği belirtildi.

Ayrıca protokolde, enfekte kişilerin ani artışının sosyal işlevsellik ve tıbbi kaynaklar üzerindeki etkisini hafifletmek için büyük kalabalıkların oluşmasını önlemenin yanı sıra insan akışını azaltmak için geçici önleme ve kontrol önlemlerinin zamanında ve yasalara uygun olarak alınması gerektiği vurgulanıyor.